“Love is in the air”, le anticipazioni: tre coppie in difficoltà

Decisamente non è un gran momento per alcune coppie di Love is in the air. La coppia ufficializzata forzatamente dal tribunale e composta da Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) è in tensione per l’eccessivo entusiasmo del “neo-papà”: l’idea di aprire un asilo alla Art Life per stare sempre vicini a Kiraz (Maya Basol), ha sbigottito Eda. Cresce, invece, la crisi tra Piril (Basak Gümülcinelioglu) ed Engin (Anil Ilter). Se da tempo sentono il peso del loro dovere di genitori e temono di non essere adeguati, ora si aggiunge uno strano messaggio di Engin che accende in Piril il sospetto di essere tradita e la spinge a iniziare indagini per smascherare la tresca. Se solo sapesse che cantonata sta prendendo… Infine, c’è una coppia che pare non voler sbocciare. Melo (Elçin Afacan) attende che Burak (Sinan Elvaci) le apra il suo cuore, ma avrà risposte così negative da farle decidere di cambiare posto di lavoro: andrà nell’altra caffetteria di Burak, sperando di vederlo sempre meno e far rimarginare la ferita della delusione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 gennaio)

In preda all’alcol e disperato per aver visto Eda e Serkan felici insieme, Burak bacia Melo, che s’illude di aver ricevuto finalmente un segno d’amore. La convivenza tra Eda e Serkan è complicata, ma Eda confessa a Melo di essere più innamorata che mai. Tra Aydan e Ayfer è scontro aperto su Kiraz: troppe coccole e visioni educative completamente diverse. Kerem viene licenziato da Deniz: Eda e Serkan sono così arrabbiati da mollare anche loro il lavoro all’hotel. Deniz si pente presto della sua decisione.

