“Love is in the air”, le anticipazioni: tutti gli imprevisti dell’amore

Le anticipazioni della settimana dal 31 maggio al 4 giugno

Segreti, gelosie, ripicche e una buona dose di romanticismo sono gli ingredienti di Love is in the air, un’altra soap turca che debutta su Canale 5 lunedì 31 maggio e che terrà il pubblico col fiato sospeso fin dai primi episodi. Scopriamo subito cosa ci aspetta. Eda (Hande Ercel) desidera più di ogni altra cosa diventare architetto paesaggista, ma Serkan Bolat (Kerem Bursin) cancella i fondi per la borsa di studio che le avrebbe permesso di studiare in Italia. Furiosa, decide di vandalizzare l’auto di Serkan, ma il giovane imprenditore assiste alla scena. I due hanno un battibecco ed Eda, in un impeto di rabbia, afferra un paio di manette dalla macchina di Serkan e si ammanetta a lui. Una volta liberati da un fabbro, la ragazza si allontana dicendogli che spera di non vederlo mai più, ma poco dopo si rende conto che ha dimenticato il suo cellulare e la sua borsa, quindi si reca a riprendere le sue cose e ha nuovamente una discussione accesa con l’uomo. La sera stessa le viene proposto un lavoro come assistente di volo ed Eda accetta. Ma presto si accorge che il cliente che dovrà accompagnare è Bolat, che arrivato a destinazione si dirige nella villa dove ha luogo la festa di fidanzamento della sua ex fidanzata Selin (Bige Onal) con Ferit (Cagri Citanak). A fine serata Serkan presenta Eda come sua “nuova fidanzata”. Intanto Cenk (Dorukhan Kenger) , il ragazzo di Eda, le confessa di essere innamorato di un’altra e le dice che Serkan non sposerebbe mai una ragazza povera come lei. Nessuno però sa che Eda e Serkan stanno stipulando un accordo che li vincola a fingersi fidanzati per due mesi, in modo che lui possa riconquistare Selin...