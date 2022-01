“Love is in the air”, le anticipazioni: un papà arrivato dallo spazio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Con un’idea fenomenale Serkan (Kerem Bursin) ha fatto un bel passo avanti nella “conquista” del cuore della piccola Kiraz (Maya Basol). Avendo capito che la bambina cerca in terra e in cielo il misterioso papà, lui si presenta alla sua festa di compleanno vestito da astronauta, portando con sé il palloncino a cui Kiraz aveva affidato il suo appello. La strada per costruire una famiglia vera potrebbe essere ancora un po’ lunga, ma la direzione presa da Serkan è quella giusta. Il poveretto non sa, però, che alle sue spalle si sta scatenando una battaglia per l’affidamento della bambina che le aride necessità della burocrazia potrebbero rendere amara in modo intollerabile. Una contro l’altra, Ayfer (Evrim Dogan) e Aydan (Neslihan Yeldan) stanno informandosi su quel che serve per portare Kiraz “al sicuro” nelle loro famiglie. A ciascuna viene dato lo stesso consiglio: se Ayfer vuole vincere, deve dimostrare la inadeguatezza di papà Serkan; Aydan, invece, deve screditare mamma Eda. Quante lacrime dovranno essere versate?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 gennaio)

Serkan rivela a Eda il motivo della freddezza nei confronti della scoperta della sua paternità: temeva il ritorno della malattia e non voleva portare il dolore nella vita di Eda e Kiraz… Ora, però, il medico lo ha tranquillizzato, e quindi per lui cambia tutto. Il primo compito da papà a cui è chiamato Serkan è ritrovare Kiraz, scomparsa proprio nel giorno della sua festa di compleanno. Intanto Engin e Piril sono un po’ in crisi proprio come genitori. Forse, poi, sta sbocciando l’amore tra Pina e Kerem e tra Melo e Burak.

Le anticipazioni dal 10 al 14 gennaio