“Love is in the air”, le anticipazioni: un sabotatore colpisce Serkan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.30)







La Art Life ha un nuovo incarico di grande prestigio. E di notevoli complicazioni. Serkan (Kerem Bursin) ed Eda (Hande Erçel), infatti, vengono chiamati a progettare la residenza per una coppia che è sì molto benestante, ma ha anche enormi problemi di sintonia dopo la nascita del primo figlio… Eda, dunque, ha quella che pare un’ottima idea: si occuperà lei del pupo, così i committenti non avranno alcun pensiero da questo punto di vista. Ma la sua grande disponibilità, unita a qualche suo malessere, induce tanti a pensare che Eda stessa sia incinta! Il primo a preoccuparsi è Serkan, che inizia a comportarsi molto goffamente. Questa situazione è così densa di equivoci, da far passare in secondo piano qualcosa di molto più serio. Qualcuno, infatti, mette le mani sui disegni del progetto di Serkan per la residenza, e con pochi ritocchi “sapienti” riesce a comprometterne la riuscita. Per la Art Life è un disastro e mentre Serkan cerca di riguadagnare la fiducia dei clienti, inizia una indagine per scoprire chi sia il sabotatore. Le cose si fanno dannatamente serie.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 agosto)

Il progetto per la realizzazione di un porto e la tensione tra Serkan ed Eda complicano la vita a tutti alla Art Life. Efe cerca di ricucire gli strappi organizzando un “ritiro” aziendale. Qui, durante una sorta di gara automobilistica che dovrebbe servire a motivare il team, Eda e Serkan sembrano ritrovare la sintonia; di più: Serkan salva anche la vita a Eda… Ma tra loro rimane ancora la solita ombra, perché lui non osa affrontare la questione della scomparsa dei genitori di lei, e questo li porta ad allontanarsi di nuovo.

Le anticipazioni dal 9 al 13 agosto