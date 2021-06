“Love is in the air”, le anticipazioni: una complicata gita romantica

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.30) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) continuano a muoversi come una coppia nella vita e nel lavoro. Lo dimostra ciò che succede durante una “gita di gruppo” (ci sono anche Selin, Bige Önal, e Ferit, Çagri Çitanak, già in crisi…) ad Antalya, la “Rimini turca”. Ad Antalya, i due “fidanzati” da una parte cercano di sciogliere un intricato inghippo familiare che mette in pericolo un appalto; dall’altra, trovano il tempo per passare insieme una notte romantica, che si conclude con un bagno all’alba in una “piscina naturale”. Ma le sfide da vincere in coppia non finiscono mai. Saputo del contratto, l’infido rivale Kaan (Ismail Ege Sasmaz) cerca di sbugiardare il finto legame spedendo uno stuolo di paparazzi a un evento dove Serkan sarà premiato, ma il nostro eroe evita lo scandalo “costringendo” Eda a un’altra fuga romantica. Al ritorno a Istanbul, però, Eda si trova di fronte a un nuovo gesto incomprensibile di Serkan, che scompare (per lui il 19 agosto è un giorno speciale… perché poi?) e la lascia alle prese con un altro assurdo incarico di lavoro: gestire una bizzosa cantante ingaggiata per una festa dal signor Fikret (Volkan Unal), un cliente molto importante per Serkan.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 giugno)

Selin cerca di fare ingelosire Serkan facendo ingaggiare Ferit dalla Art Life come consulente. Eda e Serkan, nel frattempo, continuano a bisticciare. La preparazione di una cena dà a Eda l’occasione di mostrare la sua abilità in cucina, ma quanto è difficile organizzare tutto per far credere che Serkan e lei vivano davvero insieme! Durante la cena Selin e Ferit mettono le mani sul “contratto di fidanzamento”, che finisce poi nelle mani di Kaan… Insomma, si radunano nubi nerissime su un grande evento che coinvolge Serkan ad Antalya.

Le anticipazioni dal 21 al 25 giugno