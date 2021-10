“Love is in the air”, le anticipazioni: una storia tutta da riscrivere

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Il ritorno di Serkan (Kerem Bursin) alla Art Life è un colpo per tutti. Non solo perché, a parte Eda (Hande Erçel), nessuno pensava fosse sopravvissuto all’incidente aereo, ma anche perché si ripresenta mano nella mano con Selin (Bige Önal). Del resto ,come dargli torto? Ha perso la memoria del suo ultimo anno di vita ed è convinto di essere ancora fidanzato con lei. In questa situazione, dunque, ognuno reagisce a modo suo. Se Serkan stesso si sente spiazzato, Eda non può che essere disperata e pronta a tutto (anche a mettere un pratica un “ardito piano” per risvegliarlo come se fosse un Bell’addormentato) per riconquistarlo; Aydan (Neslihan Yeldan) è felice che suo figlio sia vivo, ma sente la necessità di affidarlo alle cure di uno specialista; Selin, infine, vede l’occasione di rilanciare un rapporto morto e sepolto. Alla festa organizzata per il suo ritorno, però, Serkan fa la sua mossa e sorprende tutti. O quasi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 settembre all’1 ottobre)

Per la gioia di Aydan e Ayfer, la disastrosa “notte dell’henné”, con tutto il suo contorno di inconvenienti, non fa cambiare idea a Eda e Serkan: si sposeranno. Serkan, però, deve partire improvvisamente per sciogliere un inghippo in un appalto in Italia… Ma nel viaggio avviene il disastro: l’aereo privato di Serkan cade e per due mesi (durante i quali Eda dimostra di saper gestire bene la Art Life) non ci sono notizie di lui. Serkan, però, torna… Engin intanto si convince che Piril sia incinta, ma è un equivoco.

Le anticipazioni dal 4 all’8 ottobre