“Love is in the air”, le trame dal 1° al 6 novembre 2021

Ayfer, preoccupata per l'imminente matrimonio fra Eda e Deniz, vuole che tutti e tre, lei, Aydan e Seyfi, facciano qualcosa per scongiurarlo e riavvicinare Serkan e Eda; quindi chiede a Aydan di soprassedere al suo proposito. Seyfi porta le due donne dalla sua amica erborista Safiye, la quale propone un miscela di erbe che scongiurerà il "malocchio" che impredisce a Eda e Serkan di riallacciare il loro rapporto. Seyfi, Aydan e Ayfer decidono di mettere la miscela in una torta, che dovranno far mangiare a Eda e Serkan, e su come invitare Eda e Serkan a cena, Aydan dice di avere un'idea. Intanto Ceren torna al fianco delle due amiche, Eda e Melek, nella "guerra" per far tornare insieme Eda e Serkan.