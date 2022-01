“Love is in the air”, le trame dal 10 al 14 gennaio 2022

Can instilla in Kiraz il timore che il padre, non vivendo in casa con lei, possa abbandonarla all'improvviso. La pressione della bambina convince Eda a restare a dormire a casa di Serkan, dove scopre la Camera dei Segreti: una stanza dove l'uomo ha conservato tutti i ricordi della loro relazione. La mattina seguente, Eda sente casualmente la signora Aydan parlare della richiesta di affidamento che vuole inviare al tribunale per ottenere la custodia esclusiva di Kiraz. Serkan, all'oscuro della faccenda, convince Eda della sua innocenza e madre e figlia tornano a casa.