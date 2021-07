“Love is in the air”, le trame dal 12 al 16 luglio 2021

Eda decide di partire per l'Italia per inseguire il suo sogno e dimenticare per sempre Serkan. Prima di farlo confessa a Selin che il fidanzamento tra lei e Serkan era falso e le dice che Serkan è ancora innamorato di lei. Selin è in crisi e il giorno delle prove del matrimonio con Ferit, anziché restare accanto al futuro sposo si reca a un appuntamento con Serkan, ma quest'ultimo non si presenterà. Anzi, Serkan decide di ascoltare il suo cuore e impedisce a Eda di partire e le confessa di essere follemente innamorato di lei. Eda decide di restare e rimandare il viaggio in Italia, perché Serkan le chiede due mesi di tempo per organizzarsi ed eventualmente partire con lei. Selin confida a Piril i suoi problemi di cuore e le rivela che il fidanzamento tra Eda e Serkan era falso. Alptekin confessa alla moglie che da giovane aveva subappaltato un lavoro ed è quindi indirettamente coinvolto nell'incidente in cui hanno perso la vita due persone.