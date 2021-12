“Love is in the air”, le trame dal 13 al 17 dicembre 2021

Serkan organizza una cena in ufficio. Lui vorrebbe tentare un approccio, ma Eda riceve una telefonata dalla figlia e Serkan pensa che le parole affettuose di Eda per Kiraz siano in realtà rivolte a un uomo. Riaccompagnando Eda in hotel, Serkan le fa una scenata di gelosia e i due finiscono per litigare.