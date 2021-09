“Love is in the air”, le trame dal 13 al 17 settembre 2021

Semiha ha costretto Eda a lasciare Serkan, ma lei non intende arrendersi e passa al contrattacco. Si dice intenzionata a riallacciare i rapporti con la nonna e così la convince a sostenere Serkan e recedere dal contratto stipulato con signor Melih. Accetta di continuare lei il progetto, ma anche questo è un pretesto per tenere Semiha sotto controllo. Infatti, scopre che la nonna ha richiesto dei documenti top secret a un suo scagnozzo e intuisce che lo scopo è infangare Serkan. Decide, così, di intrufolarsi in casa sua, mentre la donna è fuori a cena, per sottrarle la busta gialla in cui sono conservati i documenti. Ma Eda e Melek non fanno in tempo a entrare che vengono colte in flagrante da Tahir. Semiha ne approfitta per portare la nipote a cena con lei: una cena orchestrata per far crede a Eda che Serkan e Balca abbiano un appuntamento romantico.