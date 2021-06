“Love is in the air”, le trame dal 14 al 18 giugno 2021

Eda e Serkan, che fingono di vivere insieme a casa di lui, si preparano per accogliere a cena Selin e Ferit. Eda non trova la scatola con i suoi vestiti e chiama Melò per chiederle che fine ha fatto. Melò, che è in compagnia di Kaan le dice che chiederà a Erdem, la quale va a cercare la scatola nel giardino di casa di Eda ed è così che Zia Ayfer viene a sapere che Eda si sta trasferendo a casa di Serkan. Kaan, che fingeva di essere interessato a Melò, le dice che non possono più vedersi a causa della conoscenza che lei ed Eda hanno con Serkan, suo acerrimo nemico. Selin che non crede a questa convivenza e fa di tutto per trovare tracce in casa di Serkan per dimostrare che non può essere vero dato che con lei non aveva mai voluto fare questo passo. Curiosando però trova l'accordo di fidanzamento. Che per una serie di coincidenze finirà nelle nelle mani di Kaan per mezzo di Ferit. Il giorno successivo alla cena, Serkan, Eda, Ferit, Selin, Engin e Piril partono per Antalya.