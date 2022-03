“Love is in the air”, le trame dal 14 al 18 marzo 2022

Per un equivoco, tutti si convincono che Eda soffra di depressione. Lo scambio della borsa tra Pina e Eda genera un altro equivoco che vede protagonista l'ignara Pina e la sua inesistente gravidanza. Aydan, credendola incinta, è disperata perché non sa come dirlo a sua sorella avendole affidato la ragazza per fare un'esperienza lavorativa al fianco di Serkan. Inoltre, la sua disperazione aumenta perché non sa come e quando dire a Serkan che sta per sposare Kemal. Anche Eda è inconsapevole protagonista dell'equivoco generato dallo scambio, infatti agli occhi di Melo, Ayfer e Burak, è depressa perché Melo, in quella borsa, ha trovato per caso dei farmaci a base di erbe che vengono scambiati per antidepressivi. Melo, Ayfer e Burak vanno a trovarla e la trovano in giardino ad assistere a uno spettacolo di magia organizzato da Kiraz e Serkan. E quando lei scoppia a piangere, commossa dalla dolcezza della figlia, tutti credono che questa sia la prova della sua depressione.