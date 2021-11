“Love is in the air”, le trame dal 15 al 20 novembre 2021

In aeroporto, Eda raggiunge Serkan, che si è sentito male ed è caduto a terra, credendo che lei fosse partita per New York. Una volta in ospedale, Serkan viene sottoposto a vari esami dal dottor Vahit. Mentre aspetta la fine di uno di questi esami, Eda si imbatte casualmente in Selin e ascolta una chiamata tra lei e Deniz, scoprendo finalmente la realtà sul presunto figlio di Serkan. Lasciato l'ospedale, i ragazzi celebrano la bella notizia facendosi fare un tatuaggio di coppia con le loro iniziali e il simbolo dell'infinito sull'anulare, dopo di che, passano una romantica serata a mangiare panini per strada e ballare sotto la pioggia. Tuttavia, il mattino seguente Serkan viene convocato dal medico in ospedale; lì apprende di avere un tumore al cervello. Sconvolto, l'architetto decide di non dire niente a nessuno.