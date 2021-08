“Love is in the air”, le trame dal 16 al 20 agosto 2021

Serkan, preoccupato di dover dire a Eda dell'incidente in cui sono morti i genitori, la chiama per dirglielo; ma, ubriaco, non riesce a farlo. Il giorno dopo, sobrio, ci riprova; ma Eda è infuriata, perché la sera prima c'era Selin e fraintende il "pentimento" di Serkan per averla chiamata. Alla fine Serkan le dice dell'incidente e per Eda è un terribile shock, in seguito al quale la ragazza affronta duramente Alptekin e lo stesso Serkan. Eda decide di allontanarsi per un po' di tempo raggiungendo il cottage estivo con le amiche Ceren, Melek e Figen. Nel frattempo, Ayfer, ignara di tutto, sospetta comunque qualcosa e si reca da Aydan, che pensa sia lì per l'incidente, ma poi, resasi conto che non è così, la "depista" in qualche modo. Efe parla con la nonna di Eda, rammaricandosi che le cose non stiano andando come avevano previsto.