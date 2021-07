“Love is in the air”, le trame dal 19 al 23 luglio 2021

Selin trova il coraggio di parlare apertamente a Serkan e gli dice che nonostante sia ancora innamorata di lui, ha deciso di impegnarsi seriamente con Ferit e che probabilmente non lavoreranno più insieme, infatti a fine episodio, poco prima del matrimonio, decide ci vendere le sue quote. Ferit ascolta di nascosto la conversazione e ha un malore. Ceren lo vede e lo accompagna in ospedale. I due si confidano per la prima volta. Eda non è ancora riuscita a confessare alla zia il vero motivo per cui non è partita. Ayfer riceverà la telefonata di sua madre e scoprirà che Eda le ha mentito. Intanto il legame tra Eda e Serkan si fa sempre più intenso e il ragazzo le regala una stella. Piril e Engin invece non riescono a comunicare, Engin le prepara una cena romantica in ufficio ma non trova il coraggio di aprirsi... Piril, stanca dei suoi tentennamenti, lo bacia lasciandolo di stucco. Erdem crea un falso profilo su un sito di incontri per sedurre Fifi.