“Love is in the air”, le trame dal 20 al 25 settembre 2021

Figen spinge le amiche a fare le valige per raggiungerli e tenerli d'occhio. Al loro arrivo, però, vengono immediatamente scoperte dai ragazzi i quali tentano in ogni modo e inutilmente di farsi perdonare con attività all'aperto e passeggiate nei boschi. Gli unici a chiarirsi sono Eda e Serkan a cui spetta il compito, la sera stessa, di far riavvicinare le altre due coppie. Ma il caso vuole che il direttore dell'albergo inviti i ragazzi a presenziare alla tradizionale sfilata di bellezza del posto, mentre le ragazze sono in camera a fare un pigiama party. Durante l'addio al celibato a Sapanca, Erdem confessa che la notte dell'henné non era stato lui a portare i cristalli di zucchero che hanno fatto addormentare tutti, ma l'assistente signor Melih. Grazie a Eda però, Serkan lo perdona, tutti fanno pace e tornano ai festeggiamenti.

Una volta tornati in città, gli sposi provano i loro abiti e le ragazze trascorrono la giornata insieme tra hammam e abiti da sogno. Melek e Ceren si chiedono quando arriverà il loro momento e, per farle felici, Eda fa provare vestiti da sposa a tutte. Erdem porta a Engin una busta che aveva dimenticato di consegnare a Serkan; si tratta di una comunicazione urgente dall'Italia: i fondi per l'appalto non sono mai arrivati e l'ultimo giorno utile per risolvere la questione è proprio il giorno del matrimonio.