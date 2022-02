“Love is in the air”, le trame dal 21 al 25 febbraio 2022

Per non far arrabbiare Eda, l'architetto decide quindi di rinunciare al progetto del porto proposto dalla signora Deniz. Parallelamente, in Turchia, Piril parla della situazione di Art Life con Aydan, che ha avuto problemi con la carta aziendale, e le spiega che l'unico modo di salvare la società è proprio chiedere l'aiuto della signora Deniz. Intanto, Melek e Burak pensano entrambi di non essere ricambiati e, confidandosi rispettivamente con Ayfer e Kerem, decidono di lasciar perdere e voltare pagina. Eda e Serkan stanno provando a godersi la luna di miele, ma Piril rivela all'amica che per un problema legato al progetto in Qatar, la banca ha bloccato tutte le carte di Serkan e della società.