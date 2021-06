“Love is in the air”, le trame dal 21 al 25 giugno 2021

Durante l'ultimo giorno ad Antalya, mentre Serkan sta per ricevere un premio, a seguito della notizia del contratto fra Serkan e Eda trapelata a causa di Kaan, spalleggiato (involontariamente?) da Ferit, si presenta all'evento uno stuolo di paparazzi. Selin, preoccupata, chiede a Eda di intervenire presso la stampa. Lei non se la sente, ma poi accetta; in quel momento però interviene Serkan, che le evita il contatto coi paparazzi portandola con sé in barca. Al ritorno a Istanbul, Eda inutilmente aspetta Serkan, che dovrebbe accompagnarla al lavoro. È il 19 agosto, il giorno in cui, nessuno sa perché, Serkan non lavora mai. In ufficio arriva il signor Friket, che, in assenza di Serkan, chiede a Eda di occuparsi di tutta una serie di bizzarre richieste di una famosa cantante che lui ha invitato per la festa della moglie. Eda si consulta con Engin e Piril, che la dissuadono, perché la lista delle cose da fare è troppo lunga per stare nei tempi richiesti da Friket.