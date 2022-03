“Love is in the air”, le trame dal 21 al 25 marzo 2022

Kemal e la signora Yadigar, per desiderio di quest'ultima, vanno a casa di Eda e Serkan per chiedere la mano di Aydan. Intanto, Kerem scopre di essere stato ammesso all'università con una borsa di studio al 75% e ipotizza di posticipare l'inizio del nuovo percorso all'anno successivo. Non è l'unico a dover far fronte a un momento di ristrettezze: Serkan e i suoi soci scoprono a chi appartiene realmente l'edificio in cui si trova ArtLife e Serkan vorrebbe cambiare sede, ma le finanze non lo permettono. Nel frattempo, Ayfer propone a Melo di mettere alla prova Burak per capire se lui sia davvero il candidato ideale per lei e Burak affronterà la prova.