“Love is in the air”, le trame dal 22 al 27 novembre 2021

Kemal arriva a casa di Aydan per proporle un invito non proprio tradizionale. Ma la donna è ormai determinata a difendere il suo amore e la sua vecchia fiamma. Nel frattempo, Eda e Serkan hanno pescato, dalla borsa dei desideri, un biglietto nel quale è scritto di improvvisarsi detective. I due si sono lanciati nell'impresa, ma il gioco è andato oltre e per risolvere un presunto caso di omicidio si sono introdotti furtivamente in casa della vittima per cercare il diario sul quale l'uomo era solito scrivere.