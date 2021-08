“Love is in the air”, le trame dal 23 al 27 agosto 2021

Il progetto della cucina dell'albergo del Golf Resort deve essere rivisto per l'arrivo di un famoso chef che richiede particolari modifiche. Efe è in partenza e Eda non vuole restare allo studio senza di lui; con l'aiuto di Engin e Leyla, Serkan cerca di non farla andare via e decide di intentare causa contro i giornalisti che la settimana scorsa l'hanno messa all'angolo e le hanno causato un attacco di narcolessia. Engin vuole conoscere la famiglia di Pril e presentarle sua madre, ma lei non si sente pronta per questo passo e si butta a capofitto nel lavoro. Aydan, dopo aver scoperto il tradimento del marito, rimane sotto shock; Seyfi chiede aiuto ad Ayfer che riesce a farla riprendere, ma appena Aydan si sente meglio Ayfer le dice che lei e Eda non vogliono più avere a che fare con la loro famiglia. Per riavvicinarsi a Eda e rientrare in casa loro Aydan e Seyfi fanno leva sul buon cuore di Ayfer. Nel frattempo Eda e Serkan vengono scelti come volti di una campagna benefica.