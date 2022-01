“Love is in the air”, le trame dal 24 al 28 gennaio 2022

Anche Kemal, come Kiraz, è allergico alle fragole: potrebbe essere lui il padre di Serkan? Intanto quest'ultimo è costretto da Eda ad andare a fare la spesa in un supermercato per la prima volta. Qui, Serkan decide di mangiare una patata cruda e terrosa, sfidando Eda che gli ha detto: "Non ti perdonerei neanche se mangiassi una patata cruda". Tornati a casa, Serkan è costretto ad andare a prendere un caffè con la signora Deniz. Eda è gelosa di questo appuntamento, ma poi scopre che in realtà si trattava di una cena di lavoro: la signora Deniz ha infatti proposto a Serkan di occuparsi del progetto di un porto.