“Love is in the air”, le trame dal 25 al 30 ottobre 2021

Serkan tarda alla cena a sorpresa per Eda a causa di una visita di Selin, che è sempre più gelosa di Eda; e poi a causa di Ceren, che lo avverte del "piano" messo in atto da Eda e Deniz per farlo ingelosire. Ceren, furibonda perché Deniz rifiuta le sue avances, sapendolo innamorato di Eda, mette quest'ultima sotto una cattiva luce. Tuttavia Serkan si reca al ristorante e bacia Eda. Lei pensa che lui si ricordi del loro amore; ma lui le confessa di averla baciata nel tentativo di recuperare un ricordo che in effetti non ha. Eda lo schiaffeggia e va su tutte le furie; per quanto Melek e Ayfer la invitino a considerare che comunque Serkan ci sta provando a recuperare un rapporto. Nel frattempo, Ayfer e Aydan finiscono in commissariato.