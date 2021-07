“Love is in the air”, le trame dal 26 al 30 luglio 2021

Mentre Selin vive una crisi dovuta al fatto che in un colpo solo ha perso l'amore di Ferit, e l'impiego nella azienda di Serkan, Serkan e Eda decidono di venire allo scoperto e rivelano alle rispettive famiglie il loro amore. Di conseguenza, Aydan e Ayfer "si alleano" nel tentativo di dissuadere i due fidanzati dal proposito di stare insieme, sottoponendo loro una serie di onerose richieste; alle quali, tuttavia, i due accondiscendono. Intanto, Alptekin, in precarie condizioni di salute annuncia a Serkan di volergli cedere la holding; e Serkan, in difficoltà per la mole di lavoro, chiede a Selin di rientrare in azienda per dargli una mano. Anche perché Engin è all'estero e Piril, rattristata da questa cosa, è piuttosto in confusione. Nel frattempo, Efe, in azienda con Ferit che gli confida il suo disagio, comincia a indagare su Eda, la blandisce con lodi per le sue capacità di architetto paesaggista.