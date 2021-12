“Love is in the air”, le trame dal 27 al 31 dicembre 2021

Aydan, alla scoperta di avere una nipote, cresciuta dalla famiglia Yildiz, perde il lume della ragione e si convince di dover portare via la bambina per evitare che cresca, a suo dire, "come una selvaggia". Mentre Engin e Seyfi cercano di calmarla e farla ragionare. Melek e Ayfer, invece, ignare che Eda ha rivelato la verità a Serkan, sono preoccupate per lei. La ragazza non risponde al telefono, non è tornata a casa a dormire e non si è presentata in caffetteria l'indomani mattina.