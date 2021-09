“Love is in the air”, le trame dal 27 settembre al 1° ottobre 2021

Serkan torna allo studio mano nella mano con Selin, che spiega a tutti quanti come sono andate le cose: Serkan, in seguito all'incidente, ha perso la memoria dell'ultimo anno, perciò non si ricorda di Eda ed è convinto di essere fidanzato con Selin. Questo ovviamente è un duro colpo per Eda, la quale, però, non si da' per vinta e decide di ricominciare da zero per risvegliare l'amore che Serkan provava nei suoi confronti.