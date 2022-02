“Love is in the air”, le trame dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

Serkan ha scoperto tutto ed è infuriato con Eda, Engin e Piril. Lui deve comunque fare una scelta difficile per salvare Art Life e l'importante progetto di Eda in Italia. Per salvare il progetto di Eda in Italia, Serkan vende le sue quote di Art Life. Engin e Piril si sentono abbandonati e sono furiosi con lui. Aydan è molto preoccupata per il figlio e chiama Piril per sapere che sta succedendo. Engin e Piril decidono di andare a parlare con Serkan, rivelando tutto a Eda che fino a quel momento non sapeva nulla.