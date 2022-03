“Love is in the air”, le trame dal 28 marzo al 1° aprile 2022

Melek rivela ad Ayfer che ha deciso di lasciare Burak, perché il loro rapporto non è quello che lei sogna. Manca poco al parto, quindi Eda e Serkan si dedicano agli esercizi di respirazione o, meglio, è Eda a farlo, visto che Serkan non intende essere presente. Come sempre, i motivi di discussione tra i due non mancano mai, ma come affronteranno questo nuovo capitolo della loro vita?