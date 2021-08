“Love is in the air”, le trame dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Nella speranza che arrivi Eda, Serkan crea un'atmosfera in casa sua. Ma Eda non arriverà. In compenso, si presentano Engin, Ferit ed Erdem, che lo assillano con i loro problemi. In particolare, Engin è preoccupato perché ha deciso di fare la proposta di matrimonio a Piril, ma non sa come. In proposito si verificheranno vari siparietti, fin quando, alla festa di Aydan, Engin si presenterà a cavallo, per una proposta plateale. Intanto, prove di avvicinamento fra Ferit e Ceren. Selin annuncia che partirà per la Danimarca e Aydan, appunto, festeggia la sua elezione a Presidente della fondazione che costruisce centri di studio e assegna borse di studio a favore di giovani e meritevoli studentesse.