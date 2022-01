“Love is in the air”, le trame dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Aydan ottiene la conferma che temeva: Kemal è il padre di Serkan, quindi cerca un modo per dirlo a entrambi. La mattina seguente, Piril ed Engin vanno a casa di Eda per chiedere un giorno libero a Serkan, dato che devono sostenere il colloquio conoscitivo con una scuola per Can. Quando Serkan e Eda scoprono che i loro amici non gli hanno parlato della scuola per evitare che gli soffiassero l'unico posto rimasto, vanno su tutte le furie e decidono di accontentare il desiderio di Kiraz: andare a scuola con Can.