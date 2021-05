“Love is in the air”, le trame dal 31 maggio al 4 giugno 2021

Eda aiuta Serkan a convincere il signor Evren a vendergli un terreno e nel frattempo Melo, Figen e Ceren cercano disperatamente Eda, ma senza risultati. Dopo aver concluso l'accordo con Evren, Serkan ed Eda si incontrano con Engin. Quest'ultimo ha portato con sè un fabbro e un muratore per togliere le manette a Serkan e Eda, ma l'unica che riuscirà nell'intendo sarà Figen, con una semplice forcina per capelli. Eda si allontana da Serkan dicendogli che spera di non vederlo mai più, ma poco tempo dopo si rende conto che ha dimenticato il suo cellulare e la sua borsa nell'auto dell'imprenditore. Eda si reca alla Art Life per riprendere le sue cose e ha un'altra discussione accesa con Serkan. La sera stessa Eda incontra Cenk, ma l'incontro non va come Eda aveva sperato. Una volta tornata a casa, Melo propone a Eda un lavoro come assistente di volo ed Eda accetta.