“Love is in the air”, le trame dal 4 al 9 ottobre 2021

Engin, su suggerimento di Serkan, decide di cambiare strategia per convincere Piril ad avere un figlio. Farà leva sul suo spirito di contraddizione, fingendo di non volerlo lui, un figlio. E con esiti comici chiederà l'aiuto di Erdem. Lo stesso Erdem si presenta a casa di Ayfer e Melek pretendendo ospitalità, come risultato di una scommessa vinta con Melo E Leyla. Intanto, Deniz ha proposto e ottenuto da Eda, Ceren e Ferit di recarsi un paio di giorni in vacanza, perché Eda possa stare lontana da Serkan. Ma è proprio Serkan che insieme a Selin si reca nello stesso posto, in seguito a una macchinazione di Aydan.