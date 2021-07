“Love is in the air”, le trame dal 5 al 9 luglio 2021

Eda deve convincere Selin e Ferit a mandare a monte la loro fuga romantica in Italia. Nel tentativo di metterla alle strette, Eda racconta a Selin che lei e Serkan stanno per sposarsi. Le spiega anche che Aydan la sta aiutando a cercare l'abito da sposa. La notizia delle nozze di Serkan ed Eda si diffonde rapidamente, complice anche quella lingua lunga di Melek che racconta ad Ayfer e alle altre del matrimonio. Ayfer non regge il colpo e sviene. Quando arriva Eda, le dice che non intende partecipare alle nozze. Aydan, intanto, ha preparato tutto per la prova degli abiti della finta nuora e di Selin. Durante la prova, cerca di fare il lavaggio del cervello a Selin per dissuaderla dall'idea di sposare Ferit e, in questo, si allea con Eda. Engin, non riuscendo a stabilire la verità, chiede in modo diretto a Serkan come stanno le cose tra lui ed Eda. Poi, Serkan, seccato dal fatto che l'accordo segreto tra lui e Eda non sia più tanto segreto, si reca a casa di Eda per chiederle spiegazioni...