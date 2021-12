“Love is in the air”, le trame dal 6 al 10 dicembre 2021

Ospiti per lavoro dell'hotel della signora Deniz, Eda, Melek e Ayfer meditano su come liberarsi della presenza di Serkan, che sembra di nuovo interessato a Eda e di fatto, su richiesta di Deniz, riprende a lavorare con lei; ma non è il benvenuto presso Eda, l'amica e la zia, in quanto per nascondergli la paternità di Kiraz, anche lei presente nell'hotel, queste ultime sono costrette a una bugia insostenibile, in virtù della quale, Melek, e non Eda, sarebbe la madre di Kiraz, e Burak, una persona che lavora nell'hotel, e non Serkan, il padre.