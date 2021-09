“Love is in the air”, le trame dal 6 al 10 settembre 2021

Mentre si è in attesa del risultato di una importante gara d'appalto, Engin è alle prese con le inquietudini di Piril, riguardo a un matrimonio tradizionale con molti invitati e Serkan è alle prese con l'intervista che, promossa da Balca, suscita gelosia in Eda; quest'ultima invita Serkan ad ammettere la sconfitta in merito alla scommessa riguardo le reali intenzioni di Balca nei confronti di Serkan. Eda sostiene che Balca abbia messo gli occhi su Serkan, lui sostiene il contrario. Melek indaga sul misterioso "guru" che ispira le mosse di Balca, impegnata nella "conquista" di Serkan. Si tratta di Suzi. Che però, accortasi con Balca dei sospetti di Eda, decide di depistarla, millantando che Balca in realtà sia preoccupata per una vecchia storia d'amore che non saprebbe se troncare, o meno. Di conseguenza, Eda va da Serkan, e ammette di aver perso la scommessa. Così Serkan le dice che andranno a Parigi a cena insieme, così come deciso in caso di sua vittoria.