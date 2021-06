“Love is in the air”, le trame dal 7 all’11 giugno 2021

La festa di fidanzamento non va esattamente come Eda aveva previsto. È convinta di essersi effettivamente legata a un robot senza sentimenti finché, a fine serata, i due restano soli a contemplare il cielo stellato e Serkan si rivela più dolce di quanto lei si aspettasse. Eppure, di nuovo, le sue convinzioni vengono stravolte la mattina seguente. Il suo ufficio è in ristrutturazione, le sue cose sono state portate via e Serkan la tratta con acredine. Nel bel mezzo di questa baraonda, si presenta Fifì, che, passata per assicurarsi che la sua amica sia trattata con il dovuto rispetto, la trova invece alla mercè di Serkan. Nel frattempo, Aydan viene a sapere da Selin che Eda e Serkan hanno deciso di andare a convivere. Risentita dal fatto che il figlio non l'abbia informata è contraria alla sua relazione con Eda. Aydan tenta di mettersi in contatto con Serkan per convincerlo a desistere dal suo proposito.