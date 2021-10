“Love is in the air”, le trame dall’11 al 16 ottobre 2021

Eda, preoccupata per il poco tempo a disposizione (ha solo una settimana per far tornare la memoria a Serkan) passeggia per la città ed entra nella sua caffetteria preferita dove, seduto al loro tavolo, trova Serkan. È arrivato lì casualmente, non ricorda cosa quel luogo rappresenti per lui, sa solo che lì si sente in pace. Il giorno successivo, mentre i due si apprestano a ricevere il signor Yildirim, si baciano in ufficio e Selin intuisce che il loro amore sta riaffiorando. Il cliente invita lo staff della Art Life nel suo albergo dopo la presentazione prevista per il giorno successivo.