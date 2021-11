“Love is in the air”, le trame dall’8 al 13 novembre 2021

Finalmente Ayfer, Aydan e Seyfi trovano Deniz e decidono di portarlo a casa dove, per dissetarlo, Seyfi gli dà da bere una bevanda in cui era stata sciolta una scatola di sonniferi. E lui crolla in un sonno profondo. Kemal, socio maggioritario di Ates, si troverà a lavorare con Eda e Serkan. Serkan si insospettisce di tante coincidenze, mentre Eda crede che sia un brav'uomo e si sente in debito con lui per averle salvato la vita. Kemal cerca di rientrare nella vita di Aydan, nonostante lei tenti di allontanarlo. Piril rimane coinvolta in un incidente, ma rimane incolume. Engin all'arrivo all'ospedale vede il cadavere di una donna con il volto coperto da un lenzuolo, ma dal quale escono i capelli rossi e pensa si tratti della moglie. Piril però sta benissimo.