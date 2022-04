“Love is in the air”, le trame del 4 e del 5 aprile 2022

Burak ha in serbo una sorpresa per Melek: un anello di fidanzamento che lei, dopo avere a fatica rotto la loro relazione, ingoia inavvertitamente. Di conseguenza, vanno nell'ospedale dove presumono sia ricoverata Eda. E nello stesso ospedale si ritrovano Piril che ha portato Engin e Erdem, infortunati con Kemal, che ha portato Aydan, che si è intossicata di sedativi dopo aver saputo che Seyfi ha intenzione di licenziarsi. Agli infortunati si aggiunge Ayfer, che accompagna in ospedale Melek che ha ingoiato per sbaglio l'anello che le ha nascosto Burak in un cocktail ma viene investita nel parcheggio dell'ospedale dal Dottor Cenk, medico, di Eda, col quale ha un principio di intesa amorosa.