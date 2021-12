Massimo Poggio ora è in “Il Paradiso delle signore”

Già volto popolare di tante fiction, qui è Ezio Colombo, papà della Venere Stefania e marito di Gloria Massimo Poggio Simona De Gregorio







Quando si parla di "Il Paradiso delle signore" le sorprese non finiscono mai. E l’ultima è stata l’entrata nel cast di Massimo Poggio, già volto popolare di tante fiction, da "I liceali" a "Questa è la mia terra". Qui è Ezio Colombo, papà della Venere Stefania (Grace Ambrose) e marito di Gloria (Lara Komar), che è ritornato e ora vorrebbe che la figlia andasse a vivere con lui. A complicare il tutto c’è il fatto che l’uomo ormai ha una nuova compagna, Veronica (Valentina Bartolo), e una figliastra, Gemma (Gaia Bavaro).

Il suo personaggio affronta tante vicissitudini, a partire dalla relazione con Gloria. Lei ha mantenuto buoni rapporti con le sue ex?

«A volte sì, altre no. Dipende molto da come ci si lascia. In tutti i casi, comunque, prima di risentirsi serve un periodo di decompressione per fare sedimentare sofferenza o rabbia».

Ma si riconosce in Ezio?

«In parte. Condivido il suo forte senso di responsabilità che coesiste con un lato più leggero e ingenuo».

Anche lei è padre, ma di un bimbo piccolo...

«Sì. Edoardo ha tre anni ed è la cosa più bella che mi potesse capitare nella vita. Me lo sto godendo tantissimo».

Nonostante gli impegni di lavoro?

«Il "Paradiso" viene girato a Roma, mentre io vivo a Firenze. Ma sto sul set tre o quattro giorni a settimana e con il treno le due città si raggiungono in un’oretta».

La soap è ambientata negli Anni 60. Cosa le piace di quell’epoca?

«Sono stati anni di grande positività ed entusiasmo. C’era una grande energia positiva, un forte fermento culturale, politico e sociale».

E creatività nella moda... La soap è ambientata in un grande magazzino: lei segue le tendenze?

«No, sono un minimalista. Non oso con i colori, ma sono attento alla qualità, ai tessuti. Come un uomo degli Anni 60 amo i capi che durano nel tempo!».