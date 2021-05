“Mr. Wrong” e “Love is in the air”, le nuove soap estive di Canale 5

Orari e date di partenza delle nuove serie turche che andranno in onda durante l'estate Can Yaman e Özge Gürel Redazione Sorrisi







Il 28 maggio sarà un giorno di conclusioni per le soap di Canale 5. In prima serata, infatti, vedremo il gran finale di "Il segreto", l’amata soap spagnola. Donna Francisca, finalmente, svelerà il mistero di Puente Viejo. Sarà un’occasione per rivedere tutte le coppie più amate della serie, a partire da quella formata da Pepa e Tristan.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, invece, si concluderà "Daydreamer - Le ali del sogno", dove scopriremo quale sarà il destino di Can e Sanem.

Tutti pronti però ad appassionarci ad altre storie, però. Canale 5 colma il vuoto con altre due serie turche che partiranno il 31 maggio, sempre nel pomeriggio. "Beautiful" (alle 13.40) e "Una vita" (alle 14.10) continueranno ad andare in onda regolarmente.

"Mr. Wrong - Lezioni d'amore"

La prima si chiama "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" (in onda alle 14.45 dal lunedì al venerdì) e vede come protagonista ancora Can Yaman, con il look curatissimo e molto metropolitano di Özgür Atasoy. Con lui, nei panni della sua vicina di casa Ezgi İnal, Özge Gürel. Si ricompone, così, la coppia della fortunata serie "Bitter Sweet". Durante l'estate sarà anche trasmesso in alcune prime serate. Lei, la bella e sognatrice Ezgi, dopo l’ennesima delusione sentimentale, inizia a perdere le speranze di poter incontrare il suo Mr. Right. Lui, l'affascinante ristoratore e rubacuori incallito Özgür, non crede più nell’amore e nelle relazioni stabili. Un Mr. Wrong, quindi, ma l’incontro tra i due sconvolgerà la vita di entrambi.

"Love is in the air"

La seconda, in onda alle 15.30 dal lunedì al venerdì, si chiama "Love is in the air" e vede protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin nei panni della fioraia Eda Yildiz che ha visto infrangersi il sogno di diventare architetto, per colpa di Serkan Bolat. L’ambizioso uomo d’affari, secondo la ragazza, le ha impedito di accedere a una borsa di studio. Serkan, per rimediare, le propone un accordo che le permetta di riprendere gli studi e laurearsi, una situazione che avrà risvolti inaspettati.