“Mr. Wrong”, le anticipazioni: all’amor non si comanda

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45 e lunedì ore 21.20)







Ozgur (Can Yaman) ed Ezgi (Ozge Gurel) si sono rifugiati su un colle e qui confessano di avere un debole l’uno per l’altra. Nevin (Feri Baycu Güler), che vorrebbe spingere la figlia verso Serdar (Sarp Can Koroglu), insiste perché Ezgi lasci il prima possibile sia la casa che il lavoro. Intanto il compleanno di Ezgi si avvicina. Mentre Ozgur le prepara una serata speciale, anche Serdar le organizza una festa a sorpresa in un ristorante esclusivo. Levent (Gurgen Oz) parla finalmente con sua figlia e scopre che la bambina sa già che il padre ha una storia con Cansu (Fatma Toptas). Quando Ozgur, attirato da Serdar nell’albergo della festa, vede Ezgi e Sedar insieme, “rompe” con la ragazza e la licenzia. Delusa, Ezgi si rifugia dai genitori. Ozgur, quando viene a sapere che era solo un equivoco, si precipita a scusarsi. Ma lei, lo manda via. Per rimediare, Ozan (Serkay Tutuncu) ha l’idea di replicare la sorpresa che Ozgur aveva preparato per Ezgi; così i due, teneramente, si riappacificano. Intanto Serdar, umiliato a più riprese, medita una vendetta con l’aiuto di Tolga, il cugino di Ozgur (Serhat Paril), da sempre invidioso di lui.

Serdar mostra dell’attrazione per Ezgi e la invita a uscire a cena. Gizem è gelosissima di Ezgi e cerca di scoprire più notizie possibile su di lei. Ozgur, pensando che Ezgi abbia accettato di uscire con Serdar, invita a casa sua Yesim. Ma Ezgi li vede e si arrabbia. Ozan, con l’aiuto di Ozgur, elabora una strategia per conquistare Deniz. Anche se, in realtà, la ragazza prova già dell’interesse per lui ma non vuole mostrarlo. Ezgi invita Serdar alla festa latino-americana con la sola intenzione di fare un dispetto a Ozgur.

