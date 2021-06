“Mr. Wrong”, le anticipazioni: Cansu e Levent, storia difficile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 giugno al 2 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45 e lunedì ore 21.20) Simona De Gregorio







Cansu (Fatma Toptas) e Deniz (Cemre Gumeli), pensando di farle cosa gradita, partecipano alla festa a sorpresa che Serdar (Sarp Can Koroglu) ha organizzato per il compleanno di Ezgi (Ozge Gurel). Ma anche Ozgur (Can Yaman) ha preparato una romantica sorpresa per Ezgi. E quando, attirato da Serdar, va nell’albergo della festa a sorpresa, vede Ezgi e Sedar insieme. Pensa quindi che lei faccia il doppio gioco, per cui “rompe” e la licenzia. Delusa, Ezgi litiga con le amiche e si rifugia a Bursa dai genitori. Sevim (Lale Basar) e Nevin (Feri Baycu Guler), anche loro convinte della “colpevolezza” di Ezgi, decidono di sorvegliare tutte le mosse di Ozgur. Cansu ottiene da Levent di essere presentata come sua fidanzata a Zeynep (Ada Arca), ma viene a sapere proprio da quest’ultima che aveva accettato il loro legame a condizione che i due non si sposassero e non facessero figli. Ozgur, scopre che il presunto doppio gioco di Ezgi era solo un equivoco, quindi si precipita a Bursa per chiedere scusa alla ragazza. Ma lei, ancora troppo ferita, lo manda via. Però Ozan (Serkay Tutuncu) ha l’idea di replicare la festa che Ozgur aveva preparato per Ezgi, così i due si riappacificano.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 giugno)

Ezgi e Ozgur iniziano, di nascosto, una relazione. Nevin scopre che la figlia le ha mentito: non è Serdar l’uomo dal quale Ezgi è veramente attratta, bensì Ozgur. E vorrebbe spingere la figlia verso Serdar, a lei più gradito, insistendo perché Ezgi lasci il prima possibile sia la casa che il lavoro. Anche Fitant e Sevim, a casa di Ozgur, improvvisano un rito scaramantico contro la cattiva influenza di Ezgi. Mettono sul fuoco delle spezie, bruciandole per la casa, ma dimenticano una pentola sul fuoco rischiando di causare un incendio.

Le anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio