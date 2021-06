"Mr. Wrong", le anticipazioni: che gita avventurosa...

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







Ezgi (Özge Gürel) non ha mantenuto la parola, rinunciando ad accompagnare Ozgur (Can Yaman) al matrimonio della sorella. Ma non sa che il locale dove dovrebbe andare a lavorare è del suo vicino di casa. Quindi lascia il bar La Gabbia e vuole sfogarsi con sua cugina Cansu (Fatma Toptas), così va trovarla in ospedale, dove incontra il suo ex Soner con la nuova fidanzata visivamente incinta. Disperata, finisce da Ozgur, che la ospita, e decide di accompagnarlo alle nozze. Il giorno dopo i due partono e arrivano a casa di lui. Ma Ozgur teme che la famiglia scopra il finto fidanzamento, così inventa una scusa per uscire e va con Ezgi al porto turistico. Intanto, Cansu non capisce con chi sia partita la cugina e contatta la sua amica Deniz (Cemre Gümeli) per scoprirlo. Ezgi e Ozgur, durante una gita in barca, restano bloccati su un’isola popolata da narcotrafficanti che li prendono in ostaggio. Sia le famiglie che gli amici dei ragazzi iniziano a cercarli e allertano la polizia. Ma Ezgi e Ozgur riescono a fuggire.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 maggio al 4 giugno)

La vita di Ezgi in men che non si dica subisce uno scossone: perde il lavoro e scopre che il fidanzato Soner la tradisce. In seguito a un banale incidente, incontra Serdar, un giovane medico, e resta colpita dal suo fascino. Una sera Ezgi si reca nel bar La Gabbia per incontrare le amiche, ma nessuna si presenta. In compenso stringe amicizia col proprietario, lo scapolo incallito Ozgur, e stringe un patto con lui: Ezgi lo accompagnerà al matrimonio della sorella fingendosi la sua fidanzata e lui l’aiuterà a conquistare Serdar.

Le anticipazioni dal 7 all’11 giugno