“Mr. Wrong”, le anticipazioni: dal 6 luglio solo in prima serata

Cambiamenti per "Mr Wrong", che dal 6 luglio andrà in onda solo il martedì sera su Canale 5. Vediamo quindi cosa succede.

Tolga (Serhat Paril) accusa Ezgi (Ozge Gurel) di aver spifferato alla concorrenza segreti sulla sua azienda. Partono le indagini per scagionare Ezgi, ma Ozgur (Can Yaman) vuole sistemare tutto in fretta e accetta di cedere la Gabbia al cugino. Sarà sufficiente? Vietato illudersi…