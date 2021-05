“Mr. Wrong”, le anticipazioni: quando si incontra… “l’uomo sbagliato”!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 maggio al 4 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 31 maggio al 4 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Mr. Wrong"

Con l’arrivo del caldo il palinsesto pomeridiano di Canale 5 è attraversato da una ventata di novità. E se DayDreamer finisce, non vale lo stesso per il suo protagonista, Can Yaman, che continuerà a tenerci compagnia nella nuova soap turca Mr. Wrong (che tradotto dall’inglese significa “l’uomo sbagliato”), al via lunedì 31 maggio su Canale 5. Qui l’attore è affiancato da Özge Gürel (che interpreta Ezgi Inal), e così si riforma sul set la coppia che gli spettatori hanno già amato in Bitter Sweet - Ingredienti d’amore.

Ma entriamo subito nel vivo della storia. Ezgi è un’organizzatrice di eventi e, proprio in occasione della festa a sorpresa per il suo fidanzato, scopre che lui la tradisce. Passati alcuni mesi, non fa che pensare all’ex e questo la porta a perdere il lavoro. Single e disoccupata, Ezgi viene pure investita da un’auto. Scopre che ad investirla è stato un bel giovane medico... e resta colpita dal suo fascino. Una sera la ragazza si reca in un bar per un appuntamento con delle amiche, ma nessuna di loro la raggiunge. Rimasta sola al bancone, conosce il proprietario. Si tratta di Ozgur (Can Yaman), scapolo impenitente e vicino di casa di Cansu (Fatma Toptas), l’amica che la sta ospitando dopo la rottura con il fidanzato. In breve tempo tra loro nasce un’amicizia e una confidenza che li porta a stringere un patto: Ozgur aiuterà Ezgi a conquistare il bel dottore, in cambio lei farà finta di essere la sua fidanzata accompagnandolo al matrimonio della sorella, in modo da rendere felice la madre Nevin che vuole vederlo sposato a tutti i costi. Grazie ai suggerimenti di Ozgur, il fascinoso dottor Serdar chiede un appuntamento a Ezgi per il venerdì. Ma proprio in quel giorno la mamma di Ozgur pretende che i due siano già arrivati al matrimonio, programmato per sabato. Nasce un litigio tra i due e Ezgi decide di rompere l’accordo. Nel frattempo, Cansu è alle prese con Levent (Gurgen Oz), l’uomo con il quale ha una relazione ma che non vuole dire alla figlia del loro rapporto. E siamo solo all’inizio...