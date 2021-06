“Mr. Wrong”, le anticipazioni: tattiche di conquista

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







Anche Serdar, amico dello sposo, arriva per le nozze della sorella di Ozgur, accompagnato da sua sorella Yesim (Ecem Karavus). Levent (Gurgen Oz), per convincere Serdar che Ozgur ed Ezgi (Ozge Gurel) non stanno insieme, si inventa che Ozgur stia fingendo per ingelosire Yesim. Serdar (Sarp Can Koroglu) ci crede e alla fine mostra di essere innamorato di Ezgi. Quando Ozgur ed Ezgi, tornati a Istanbul, si presentano al lavoro insieme, scatenano la gelosia di Gizem (Ece Irtem). Intanto Ozan (Serkay Tutuncu) è attratto da Deniz (Cemre Gumeli) e Ozgur gli suggerisce come conquistare la ragazza, che nel frattempo è arrivata al locale con Cansu (Fatma Toptas). Ma arriva anche Yesim che si mette a chiacchierare con Ozgur. Vedendoli affiatati, Ezgi, si accorge di essere gelosa. Intanto Yesim e Serdar cominciano a sospettare che tra Ezgi e Ozgur ci sia qualcosa. Arriva la festa latino-americana e Serdar chiede a Ezgi di ballare con lui. Ma la ragazza è negata per il ballo e chiede consigli a Ozgur, che si mostra reticente.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 giugno)

Cansu, vedendo che la cugina sta preparando la valigia, le chiede dove stia andando, ma lei mente dicendole che andrà a trovare i suoi genitori. Ozan rivela a Cansu e a Deniz che Ozgur ed Ezgi sono partiti insieme. Fitnat, la zia snob e pettegola di Ozgur, mette subito in difficoltà la finta coppia di fidanzati, non appena arrivano per le nozze. Ezgi, dopo aver visto l’ex fidanzato con la sua nuova compagna incinta, perde le staffe e si ubriaca. Ozgur ed Ezgi finiscono nella caffetteria dei genitori di lei.

