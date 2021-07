“Mr. Wrong – Lezioni d’amore”, la trama del 13 luglio 2021

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della soap turca di Canale 5 Mr. Wrong - Ezgi (Ozge Gurel) e Ozgur (Can Yaman) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Le trama di “Mr. Wrong - Lezioni d'amore”, la soap turca in onda su Canale 5 martedì 13 luglio in prima serata alle 21.20.

Martedì 13 luglio

Ezgi, accusata di frode aziendale, finisce in prigione a causa di Serdar, che si professa innocente indicando Tolga e Irem come complici di Ezgi. Ozgur, per stare vicino a Ezgi, si autoaccusa. Trascorsa la notte in prigione, i due vengono scagionati grazie all'intervento di Serdar, che fa credere loro di essersi pentito, avendo, in loro favore, denunciato alla Polizia le colpe di Irem. L'intento di Serdar è quello di apparire un eroe agli occhi di Ezgi per poterla riconquistare. Nel frattempo, Serdar prova a mettere in difficoltà Ozgur, organizzando una serie di "incidenti" ai danni del suo nuovo locale. E annuncia a Ezgi di avere in mano le prove del coinvolgimento di Tolga nell'acquisizione fraudolenta de "La gabbia", invitandola a fornire queste prove a Ozgur, sì che quest'ultimo possa riprendersi il vecchio locale ricattando Tolga. Ezgi rifiuta, proprio nel momento in cui Ozgur sorprende lei e Serdar a colloquio.