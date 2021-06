“Mr. Wrong – Lezioni d’amore”, le trame dal 14 al 18 giugno 2021

Una volta che Ezgi e Ozgur hanno lasciato l'isola e sono giunti sani e salvi a casa, Ezgi si appresta a organizzare la serata della cerimonia dell'Henne per Ebru. Ormai amici, Ozgur, Ezgi, Cansu, Deniz, Levent e Ozan programmano una gita in barca prima della festa di matrimonio di Ebru. Ma la gita salta per l'inatteso arrivo di Serdar che, amico dello sposo, parteciperà anche lui alla festa. Ne conseguono tutta una serie di "fibrillazioni" durante la festa. Serdar si presenta in compagnia della sorella Yesim, la giornalista che ha scritto su Ozgur l'articolo "L'uomo sbagliato"; mentre Levent, per convincere Serdar, che Ozgur e Ezgi non stanno insieme, si inventa che Ozgur lo stia fingendo per ingelosire Yesim, di cui sarebbe innamorato.

Mentre Serdar si mostra innamorato di Ezgi, Sevim e Nevin, istigate da Fitnat, fanno pressione su Ozgur e Ezgi affinché si fidanzino ufficialmente. Ciò costringe i due a correre ai ripari inscenando dissidi basati sulla gelosia e assurde ipotesi di parti prematuri. Di conseguenza Sevim e Nevin recedono dal loro intento e Ozgur e Ezgi possono, tornando a Istanbul, ritenere la loro missione compiuta.